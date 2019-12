Olympus Pen E-PL6 met M.Zuiko Digital ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen Lite E-PL6 is een compacte systeemcamera. Hij is getest met de M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ-lens met 3 keer zoom. Met lens weegt hij 480 gram. De Live MOS-beeldsensor heeft een diagonaal van 21,6 mm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 20 cm. De mechanische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. Het draaibare aanraakscherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De los meegeleverde flitser moet je handmatig opklappen. De E-PL6 kan filmen in hd met stereogeluid en heeft een microfoonaansluiting en handmatige versterkingsregeling. Met de M-stand, diafragma- en sluitertijdvoorkeuze regel je de belichting zelf. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Verder heeft de E-PL6 HDR, een aansluiting voor afstandsbediening, panoramastitch-functie, 3D (met optionele lens). Hij is getest met de optionele zoeker VF4.