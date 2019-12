Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus 1 is een geavanceerde camera met wifi en 11 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 300 mm tele. De 435 gram wegende camera draag je met meegeleverde schouderriem. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 10 mm. Brildragers kunnen de sterkte van de zoeker aanpassen van -4 tot +2. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het draaibare aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser moet je altijd handmatig opklappen, ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. De Stylus 1 heeft alle gewenste handmatige instellingen. Met OLYMPUS Viewer 3 kun je RAW-bestanden op de computer omzetten naar jpg en foto’s en video’s bewerken.