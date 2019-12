Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus SH-1 is een travelzoomcamera met wifi en 24 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 600 mm supertele. De camera weegt 298 gram en draag je met de meegeleverde schouderriem. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het aanraakscherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, in stopmotion of in slowmotion. Ook timelapsefilmpjes zijn mogelijk, waarmee je bijvoorbeeld zichtbaar maakt hoe een bloemknop opent. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand. Met OLYMPUS Viewer 3 kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Verder beschikt de Stylus SH-1 o.a. over: draaipanorama, HDR en een aansluiting voor afstandsbediening. Hij is beschikbaar in 3 kleuren.