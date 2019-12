Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus SH-2 is een hoogwaardige compactcamera met veel functies en een groot zoombereik. De camera heeft een retro ontwerp met lederlook. Hij voelt even zwaar als een metalen camera. Hij is goed met één hand vast te houden, met op de achterkant voldoende ruimte voor je duim. De knoppen zijn klein, maar goed geplaatst. Het aanraakscherm heeft maar weinig functies. Helaas is het menu wat verwarrend. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Opvallend is de 5-assige optische beeldstabilisatie. Verder is hij geschikt voor Eye-fi-kaartjes. Hij is in 2 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.