Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus SH-50 is een travelzoomcamera met 24 keer zoom; van 25 mm groothoek tot 600 mm supertele. Het toestel weegt 272 gram en heeft beeldstabilisatie om trillende handen te compenseren, ook bij filmen. De accu is alleen op te laden in de camera. Heeft een aanraakscherm met uitleg, hulplijnen en een histogram met informatie over de belichting van een foto. Scherpstellen en afdrukken kan via het scherm. Het toestel kan filmen in hd-kwaliteit met stereogeluid. Zelf de belichting in stellen kan met de M-stand. Verder beschikt de Olympus Stylus SH-50 onder meer over: HDR, commentaar bij foto, aansluiting voor afstandsbediening, draaipanorama.