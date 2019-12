Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus SP-100EE is een superzoomcamera met 50 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 1200 mm supertele. De camera weegt 630 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen. Helemaal ingezoomd moet je 3,5 meter afstand houden om scherp te stellen. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Bevat nieuwe technologie waarmee je volgens Olympus bewegende objecten makkelijker vastlegt. Met OLYMPUS Viewer 3 kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Verder beschikt de Stylus SP-100EE over: timelapsefotografie, HDR, en draaipanoramafunctie.