Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus TG-4 is een goede outdoorcamera met extra functies zoals een kompas. Deze schokbestendige en waterdichte camera op zakformaat voelt zwaar als een metalen camera. Met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant kun je hem goed in één hand houden. De navigatie in het menu is eenvoudig. Helaas oogt en voelt dit model aan als plastic en zijn de knoppen achterop zijn een beetje klein. Hij is niet alleen stootvast, stof- en waterdicht, maar volgens Olympus kan hij prima tegen kou tot -10°C. Opvallend zijn het elektronisch kompas en het led-lampje voor foto's. Verder is hij geschikt voor Eye-Fi en verkrijgbaar in 2 kleuren. Een lensadapter (40,5mm) is los verkrijgbaar. Klik de testresultaten open voor meer details.