Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus TG-860 is een goede outdoorcamera met normale functies. Draaibaar selfiescherm, waterdicht, schokbestendig. Ook verticaal op statief te monteren. Tweede ontspanknop voor verticale afbeeldingen. Degelijke behuizing, mooi design, goed met één hand vast te houden. Voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Eenvoudige navigatie in menu. Kleine, maar goed geplaatste knoppen. Hij is niet alleen stootvast, stof- en waterdicht, maar volgens Olympus kun je er ook met 100 kilo op gaan staan en kan hij prima tegen kou tot -10°C. Voor fotograferen in portretstand (rechtop) is er een handige extra ontspanknop. Je kunt dit model zelfs rechtop op een statief vast maken door de tweede statiefaansluiting. Met het macrolampje kun je kleine objecten extra verlichten. Verder is hij geschikt voor Eye-Fi en verkrijgbaar in 3 kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.