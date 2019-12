Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus VH-520 is een compactcamera met 10 keer zoom, van 26 mm groothoek tot 260 mm tele. Hij is 25 mm dik en weegt 150 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen, via netstroom of usb. Het scherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in slowmotion en hd (monogeluid). Met de meegeleverde software OLYMPUS Viewer 3 kun je foto's bewerken. Verder beschikt de Stylus VH-520 o.a. over HDR en panoramafunctie (zowel draai- als stitchpanorama).