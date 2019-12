Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Stylus XZ-10 is een compactcamera met 5 keer zoom; van 26 mm groothoek tot 130mm tele. De lens is behoorlijk lichtsterk: in de groothoekstand is het diafragma f1.8, in de telestand f2.7. Hij is 34mm dik en weegt 223 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm. De beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu valt alleen in de camera op te laden: er zit geen losse oplader bij. Het aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser klapt automatisch op. De camera kan filmen in hd. Het toestel heeft 35 scherpstelpunten die ook handmatig in te stellen zijn.