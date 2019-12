Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-FT25 is een robuuste camera (waterdicht en schokbestendig) met 4 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 100 mm tele. Hij is 20mm dik en weegt 159 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het scherm toont eventueel uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De FT25 heeft geen hdmi-uitgang om de opgenomen hd-films met monogeluid direct in volle kwaliteit op een hdtv af te spelen. Volgens Panasonic is de FT25 waterdicht tot 7 meter diep en schokbestendig.