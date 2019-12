Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-FT30 is een doorsnee outdoorcamera met standaardfuncties. Deze schokbestendige camera op zakformaat is waterdicht en heeft een led-videolamp. Hij is goed vast te houden met één hand, met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. De navigatie in het menu is gemakkelijk. De camera voelt plastic aan en ziet er goedkoop uit. De kleine knoppen zijn slecht te bedienen. Opvallend is de creatieve panorama-functie. Dit model is in 4 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.