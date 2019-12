Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-FZ1000 is een geavanceerde camera, met 16 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 400 mm. De camera weegt 871 gram en heeft een MOS-beeldsensor. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. Met NFC kun je makkelijker een wifi-verbinding maken met een ander NFC-apparaat. Het draaibare scherm toont uitleg en hulplijnen. De flitser moet je handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid, of in slowmotion. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het geluid te verbeteren. Voor wie de belichting wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook voor video. Verder beschikt de FZ 1000 over: draaipanorama, timelapsefilmpjes, onbeperkte lengte serieopname en aansluiting voor afstandsbediening.