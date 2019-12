Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-FZ300 is een hoogwaardige superzoomcamera met geavanceerde functies en een enorm zoombereik. De hoge kwaliteit body oogt en voelt als metaal. De camera heeft een goede grip en er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Draaibaar aanraakscherm. Het menu is goed opgebouwd. Er zijn 4 functieknoppen en 5 virtuele knoppen op het scherm. Daarnaast kun je 4K-filmpjes maken en is de focusring om te lens eenvoudig te gebruiken. Geen nadelen. Opvallend zijn de knoppen aan de zijkant, waar je o.a. mee je kunt zoomen en de focus mee kunt regelen. Ook heeft het een 5-assige hybride optische beeldstabilisatie en een stille modus. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.