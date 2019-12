Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-FZ72 is een handelbare bridge camera met een een enorm zoombereik: een echte superzoomcamera. De camera is goed handelbaar vanwege het zware gewicht, daarnaast zorgt de rubberen inleg voor goede grip en is er genoeg plek voor de duim op de achterkant. De knoppen op de camera zijn prettig geplaatst en navigeren door het menu is gemakkelijk. Helaas voelt de camera aan als plastic en heeft de zoeker een lage resolutie. Klik de testresultaten open voor meer details.