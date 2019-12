Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-G70 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met veel functies. De kunstof body is van goede kwaliteit. De knoppen hebben een goed formaat en zijn goed geplaatst. De vele knopjes zijn in het begin wat verwarrend, maar na verloop van tijd wen je hieraan en kun je de camera snel bedienen. Er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Het aanraakscherm reageert snel en werkt goed en het menu is logisch opgebouwd. Lens oogt en voelt aan als plastic Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. En met een optionele lens zou je 3D-opnamen kunnen maken. Dit model is verkrijgbaar in twee kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens