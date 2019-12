Panasonic Lumix DMC-GF6(K) met Lumix G Vario 14-42 II

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GF6 is een compacte systeemcamera met wifi. Hij is getest met de LUMIX G VARIO 14-42 II-lens(GF6K) met 3 keer zoom, vanaf 28 mm. Je draagt de 567 gram zware combinatie met een schouderriem. De CMOS-beeldsensor is ongeveer 22 mm. Ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm, in macro vanaf 20 cm. Beeldstabilisatie ontbreekt. Het draaibare aanraakscherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, fotografietips, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser moet je handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd (stereogeluid). Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook tijdens filmen. Met de meegeleverde software kun je RAW-bestanden omzetten naar jpg en ook foto's en video's bewerken. Verder beschikt de GF6 over HDR, serieopname, focustracking, draaipanorama en continu scherpstellen.