Panasonic Lumix DMC-GF7(K) bruin met Lumix G Vario 12-32mm zilver

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GF7K is een goede kleine systeemcamera met veel functies. Het retro ontwerp is mooi en de kunststof behuizing is van hoge kwaliteit kunststof. De rubberen inleg geeft een goede grip met achterop voldoende ruimte voor je duim. De menunavigatie op het draaibare aanraakscherm is eenvoudig. eenvoudige navigatie in het menu. Ook zijn de kleine knoppen goed geplaatst. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. En met een optionele lens zou je 3D-opnamen kunnen maken. Dit model is verkrijgbaar in twee kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens