Panasonic Lumix DMC-GM5(K) met 12-32mm

De Panasonic Lumix DMC-GM5 is een kleine systeemcamera. De K achter de naam duidt de lens aan: de 'LUMIX G VARIO 12-32mm 1:3.5-5.6 ASPH MEG'-lens, met 2,7 keer zoom, vanaf 24 mm groothoek. De body is 38 mm dik en met lens weegt hij 329 gram. De Live MOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 22 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera kijkt. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -4 tot +4. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen. Het hoge resolutie aanraakscherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op het scherm te drukken. Er zit een losse, niet beweegbare flitser bij. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Met PHOTOfunSTUDIO kun je op de computer foto’s en video’s bewerken. Verder beschikt de GM5 over: draaipanorama, timelapsefilmpjes, filmen in HD met stereogeluid, stopmotion en focus peaking.