Panasonic Lumix DMC-GX7(K) met 14-42mm Mega O.I.S

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GX7 is een compacte systeemcamera met wifi, die getest is met 14-42mm standaardlens. Met lens weegt het systeem minder dan een pond (421 gram). Vanaf 39 meter afstand kun je de breedte van een voetbalveld in beeld krijgen. Helemaal ingezoomd maak je een 'pasfoto'portret vanaf een halve meter afstand en kun je scherpstellen vanaf 30 cm. Om trillende handen te compenseren, heeft de camera optische beeldstabilisatie. Die zit in de body en niet, zoals meestal, in de lens. Lenzen zonder stabilisatie profiteren hiervan. Het kantelbare aanraakscherm is erg scherp en toont uitleg, hulplijnen en histogram. Bijzonder is de kantelbare zoeker. Handig voor brildragers: de sterkte is gemakkelijk aan te passen van -4 tot +3. De belichting is handmatig in te stellen en er zijn veel creatieve standen: timelapsefilmpjes, HDR, draaipanorama. Om makkelijker verbinding te maken is er NFC. Heb je een ander apparaat met NFC dan hoeven de apparaten elkaar alleen maar aan te raken.