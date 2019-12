Panasonic Lumix DMC-GX8(A) met Lumix GX Vario 12-35mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-GX8(A) is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een retro ontwerp, oogt en voelt als metaal en heeft een draaibare zoeker. Filmen kan in 4K. Op het draaibare aanraakscherm zie je 8 functieknoppen en 5 virtuele knoppen. De body zelf is ook voorzien van goedgeplaatste knoppen. Hij ligt goed in de hand door de rubberen grip, met voldoende ruimte voor je duim aan de achterkant. Helaas draait het oogcorrectiewieltje bij de zoeker moeilijk en kun je niet met één hand alle knoppen bedienen. Opvallend is dat niet alleen de geteste water- en stofbestendige lens, maar ook de body een beeldstabilisatiesysteem heeft. In de stille modus kun je zonder enig geluid fotograferen. De body is in 2 kleuren verkrijgbaar. Klik de testresultaten open voor meer details. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.