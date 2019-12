Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-LF1 is een geavanceerde camera met 7,1 keer zoom; van 28 mm groothoek tot 200 mm tele. Het toestel is 32 mm dik en weegt 192 gram. Hij heeft een sensor met een diagonaal van ongeveer 10 mm. Dat is wat groter dan de sensor van een doorsnee compact camera. Heeft een zoeker en beeldstabilisatie om trillingen van handen te compenseren, ook bij filmen. De accu is alleen in de camera op te laden. Het 2,9 inch scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en een histogram met informatie over de belichting. De camera kan filmen in 1080p hd met stereogeluid. Zelf de belichting instellen kan met de M-stand. Verder beschikt de Panasonic Lumix DMC-LF1 onder meer over: wifi, continu scherpstellen, HDR, aansluiting voor afstandsbediening, draaipanorama.