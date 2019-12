Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-LX7 is een geavanceerde camera met 3,8 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 90 mm tele. Hij heeft een iets grotere sensor dan de gemiddelde compactcamera, met een diagonaal van 10 in plaats van 7 mm. De camera is 30 mm dik, weegt 310 gram en je draagt hem eventueel met de meegeleverde schouderriem. Het scherm toont eventueel uitleg, hulplijnen en histogram. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- (1,4 - 2,3) of sluitertijdvoorkeuze, ook voor video. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Verder beschikt de LX7 o.a. over: draaipanorama-, HDR-, intervalopnamefunctie en focustracking. Panasonic levert 3 verschillende programma's mee voor het omzetten van raw-bestanden naar jpg, voor het bewerken van foto's en films. De LX7 is vrijwel gelijk aan de veel duurdere Leica D-Lux 6.