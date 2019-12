Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-LZ30 is een 'budget' superzoomcamera met 35 keer zoom; van 25 mm groothoek tot 875 mm supertele. Het toestel weegt 594 gram en heeft optische beeldstabilisatie om trillende handen te compenseren, ook bij filmen. Hij heeft 4 penlite batterijen. Op het 3 inch scherm krijg je uitleg te zien, hulplijnen en een histogram met informatie over de belichting van een foto. De camera kan filmen in 720p HD, hij neemt monogeluid op. De belichting is handmatig te regelen. Verder beschikt de Panasonic Lumix DMC-LZ30 onder meer over: HDR, draaipanorama, en kun je een serieopname van onbeperkte lengte maken.