Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-LZ40 is een superzoomcamera met 42 keer zoom, van 22 mm supergroothoek tot 924 mm supertele. De 562 gram wegende camera draag je met meegeleverde schouderriem. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met mono-geluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand. Verder beschikt de LZ40 o.a. over: exposure bracketing, HDR en draaipanoramafunctie. Een lensdop met koord wordt meegeleverd.