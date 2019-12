Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-SZ10 is een normale basic compactcamera met basisfuncties. Dit model heeft een draaibaar selfiescherm. Duidelijk en eenvoudig ontwerp op zakformaat. Het eenvoudig menu kent een eenvoudige navigatie. Goed geplaatste knoppen en voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Body ziet eruit en voelt aan als plastic. Slechte grip en de labels van de cursortoetsen zijn slecht te zien. Met extra wi-fi-knop. Via de smartphone is gps te ontvangen. Opvallend is de creatieve panoramafunctie. Het model is in 3 kleuren verkrijgbaar. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.