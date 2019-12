Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-TZ55 is een travelzoomcamera met wifi en 20 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 480 mm supertele. De camera is 33 mm dik en weegt 254 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm is draaibaar en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met mono-geluid. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- en sluitertijdvoorkeuze. Verder beschikt de TZ55 o.a. over: exposure bracketing, HDR en draaipanoramafunctie.