Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-TZ58 is een eenvoudige compactcamera met draaibaar scherm, veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. De selfiestand met knipperdetectie werkt goed. Het menu op het draaibare scherm werkt eenvoudig. De goed geplaatste knoppen hebben een goed formaat. De rubberen inleg geeft een goede grip met op de achterkant voldoende ruimte voor je duim. Helaas ziet de camera eruit als plastic en voelt hij ook zo. Opvallend is de selfie-functie en de creatieve panorama-functie. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.