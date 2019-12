Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Rollei Sportsline 100 is een eenvoudige outdoorcamera. De camera is schokbestendig en waterdicht. Met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant kun je hem goed in één hand houden. De navigatie in het menu is eenvoudig. De camera oogt en voelt als plastic. Door het waterdichte ontwerp zijn de knoppen moeilijk in te drukken. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.