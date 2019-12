Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung EX2F is een geavanceerde camera met 3,3 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 80 mm tele. Hij is bijna 3 cm dik en weegt 304 gram. Hij heeft een iets grotere sensor dan de gemiddelde compactcamera, met een diagonaal van 10 in plaats van 7 mmm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 1 cm. In macrostand kun je scherpstellen vanaf 1 meter afstand. De optische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. Het draaibare scherm toont eventueel uitleg en hulplijnen. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. De EX2F is hertest in onze vernieuwde test.