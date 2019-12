Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung Galaxy Camera is een bijzondere travelzoomcamera met wifi en 21 keer zoom, van 23 mm supergroothoek tot 483 mm supertele. Hij werkt net als een smartphone, je kunt er alleen niet mee bellen. Hij weegt 300 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Het gps-systeem legt vast waar de foto genomen is. Helemaal ingezoomd moet je 3,5 meter afstand houden om scherp te stellen. De optische en digitale beeldstabilisatie compenseren voor trillende handen, ook bij filmen. De accu kun je alleen in de camera opladen. Het zeer grote aanraakscherm en toont eventueel uitleg, fotografietips en hulplijnen. Scherpstellen en de foto vastleggen kan eventueel door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd. Deze versie heeft geen 3G, de GC100 wel.