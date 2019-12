Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Samsung WB250F is een travelzoomcamera met wifi en 18 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 432 mm supertele. Hij is 22mm dik en weegt 218 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De accu kun je alleen in de camera opladen. Het aanraakscherm en toont eventueel uitleg, hulplijnen en histogram. Scherpstellen en de foto vastleggen kan door op de gewenste plek op het scherm te drukken. De flitser klapt automatisch of handmatig op. De WB250F heeft geen hdmi-uitgang om de opgenomen hd-films met monogeluid direct in volle kwaliteit op een hdtv af te spelen