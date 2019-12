Sony Alpha 37K met SAL1855

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony alpha 37K is een spiegelreflexcamera, maar de zoeker is niet optisch. Hij is in onze vernieuwde test hertest, opnieuw met de '18-55mm DT SAM SAL1855'-lens, met 3,1 keer zoom vanaf 27 mm groothoek. Hij weegt met lens 1507 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -4 tot +4. De beeldstabilisatie corrigeert voor trillende handen tijdens fotograferen (optisch) en filmen (digitaal). Het scherm heeft een lage resolutie en toont eventueel uitleg en hulplijnen. De flitser klapt automatisch of handmatig op. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. De microfoonaansluiting is weinig waard door ontbrekende handmatige versterkingsregeling.