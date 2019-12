Sony Alpha 7 II K met SEL-2870 (ILCE-7M2K)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7 II K is een zeer goede fullframe-systeemcamera met veel functies in een compacte behuizing. De hoge kwaliteit body oogt en voelt als metaal. De camera is ergonomisch gebouwd, met grote rubberen grip en er is genoeg ruimte voor je duim op de achterkant en goed geplaatste toetsen. handig zijn het draaibare scherm en de goede zoeker. Je kunt schakelen tussen APS-C en fullframe-formaat. Het menu is logisch opgebouwd. Opvallend zijn de hoofdtelefoonuitgang en de hybride autofocus. NB: In onze test bleek dat bij sommige lenzen vertekeningscorrectie aan staat en niet kan worden uitgezet. Klik de testresultaten open voor meer details. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.