Sony Alpha 77 II met Sony DT 2.8 16-50mm SSM

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 77 II is een compacte systeemcamera met wifi. Hij is getest met de water- en stofbestendige 'Sony DT 2.8 16-50mm SSM'-lens met 3 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 75 mm tele. Met lens weegt hij 1,3 kg. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, waarbij brildragers de sterkte kunnen aanpassen van -4 tot +3. Het hoge resolutiescherm kan op diverse manieren draaien en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. De microfoonaansluiting heeft een handmatige versterkingsregeling om stereogeluidgeluid te verbeteren. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze (ook voor video). Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met NFC kun je makkelijker een wifi-verbinding maken met een ander NFC-apparaat. Verder heeft de Alpha 77 II o.a.: draaipanorama, HDR en aansluitingen voor afstandsbediening en flitser.