Sony Alpha 7R met Sony Zeiss Vario-Tessar FE 1:4 24-70mm ZA OSS T*

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7R is een compacte systeemcamera met een sensor die een stuk groter is dan die van andere compacte systeemcamera's. Dat betekent in theorie dat je er heel goed mee kunt fotograferen bij weinig licht. Hij is getest met een 24-70mm lens; het diafragma is F4 over het gehele bereik. De combinatie weegt 933 gram en dat is relatief weinig voor een full frame systeem. Het toestel heeft naast een elektronische zoeker een kantelbaar 3 inch aanraakscherm. Scherpstellen kan via een van de 25 scherpstelpunten. De camera kan filmen in 1080p hd met stereogeluid. Voor beter geluid kun je een losse microfoon aansluiten en handmatig de instellingen aanpassen. Er is geen flitser ingebouwd, maar die kun je er wel los op aansluiten. Via wifi kun je foto's draadloos doorzetten naar een tablet of laptop in hetzelfde netwerk of naar de cloud. Met NFC leg je een verbinding tussen de camera en een smartphone met NFC door ze tegen elkaar aan te tikken. Vervolgens kun je de foto's verzenden via wifi-direct.