Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-HX300 is een superzoomcamera met 50 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 1200 mm supertele. De 665 gram zware camera draag je met een schouderriem. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. Helemaal ingezoomd moet je 2,4 meter afstand houden om scherp te stellen. De optische beeldstabilisatie kan niet uitgezet worden. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen, via usb. Het draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, fotografietips, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. De camera werkt met een Sony MemoryStick of SD(HC of XC)-geheugenkaart. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Verder beschikt de HX-300 o.a. over: draaipanorama-, HDR- en 3D-functie en continu scherpstellen.