De Sony Cyber-shot DSC-HX60V is een travelzoomcamera met 30 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 720 mm supertele. De camera is 39 mm dik en weegt 274 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie kan niet uitgezet worden. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het hoge-resolutiescherm toont uitleg, fotografietips, hulplijnen en histogram. De flitser moet je handmatig opklappen, maar je kunt ook een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Er zijn aansluitingen voor videolamp, afstandsbediening en/of microfoon (handmatige versterkingsregeling ontbreekt). De camera beschikt over M-stand, diafragma- en sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met NFC kun je makkelijker een wifi-verbinding maken met een ander apparaat. Verder beschikt de HX60V o.a. over draaipanoramafunctie, gps, exposure bracketing, HDR, zelfontspanner met gezichtsherkenning.