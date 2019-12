Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-HX90 is een goede compactcamera met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. Dit zakformaatje heeft een mooi ontwerp van hoogwaardige kunststof en voelt toch lekker zwaar en solide. Handig zijn het draaibare (selfie)scherm, de opklapbare zoeker en de multifunctionele ring om de lens. Door de goede grip op de rubberen inleg en voldoende ruimte voor je duim kun je de camera ook goed in een hand houden. De knoppen zijn klein, maar goed geplaatst en het menu is logisch opgebouwd. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.