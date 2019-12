Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 is een geavanceerde compactcamera met 3,6 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 100 mm tele. Bijzonder is de grote beeldsensor met een diagonaal van 16 mm. In combinatie met de grote lensopening (diafragma 1,8) is de RX100 daarom theoretisch goed bij weinig licht. De camera heeft optische en digitale beeldstabilisatie. Het scherm heeft een hoge resolutie. De in sterkte instelbare flitser klapt automatisch op. De camera kan filmen in hd (1920 x 1080), met een windfilter. Een hdmi-kabel voor de hdmi-uitgang zit er niet bij. De camera werkt met een Sony MemoryStick of SD(HC of XC) geheugenkaart. Indien gewenst kun je handmatig scherpstellen, de witbalans bepalen of de belichting regelen met de M-stand , diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Wie de foto's zelf wil 'ontwikkelen', kan fotograferen in het onbewerkte RAW-formaat. De benodigde conversiesoftware staat op het internet, net als de aanvullingen op de in het camerageheugen meegeleverde Sony PlayMemories Home software.