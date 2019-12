Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV is een relatief kleine, geavanceerde compactcamera met een Carl-Zeiss-lens. Dit model voelt solide en zwaar aan en ziet eruit als van metaal. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de camera is met één hand vast tehouden. De knoppen zijn klein maar goed geplaatst. Hij heeft een draaibaar scherm en het menu is logisch opgebouwd. De kleine opklapbare zoeker is van goede kwaliteit. Handig is de multifunctionele ring op de lens om het diafragma aan te passen of handmatig scherp te stellen. De camera is geschikt voor Eye-Fi-kaartjes. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.