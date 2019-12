Sony Cyber-shot DSC-RX100II met zoeker

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100M2 is een geavanceerde camera 3,6 keer zoom, van 28 tot 100 mm. Hij is vergelijkbaar met de RX100 uit de (niet exact vergelijkbare) test van vorig jaar, maar dan met wifi, flitsschoen en groter ISO-bereik. Verder zijn de verschillen klein. Hij is 39 mm dik en weegt 279 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 16 mm. Hij heeft optische beeldstabilisatie, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg. De flitser klapt automatisch op. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Er is een microfoonaansluiting, maar geen handmatige versterkingsregeling. De RX100M2 werkt met Sony MemoryStick of SD(HC of XC) geheugenkaart. De belichting regel je handmatig met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Je kunt ook fotograferen in het onbewerkte RAW-formaat als je de foto's zelf wilt bewerken. Verder heeft de RX100M2 o.a.: draaipanorama en HDR-functie.