De Sony Cyber-shot DSC-RX1R is een zogenoemde ‘full-frame’ geavanceerde camera, omdat de CMOS-beeldsensor het formaat heeft van een ouderwets kleinbeeldnegatief, met een diagonaal van ongeveer 43 mm. Hij heeft geen zoom (35 mm groothoek) en weegt 529 gram. Je kunt scherpstellen vanaf 30 cm, in macro vanaf 20 cm. Digitale beeldstabilisatie werkt alleen bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het hoge-resolutie-scherm toont uitleg. De flitser moet je altijd handmatig opklappen, een losse flitser aansluiten kan ook. Hij kan filmen in hd met stereogeluid. De microfoonaansluiting is weinig waard door ontbrekende handmatige versterkingsregeling. Belichting regelen kan met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook bij video. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met Image Data Converter kun je RAW-bestanden omzetten naar jpg. Verder heeft RX1R draaipanoramafunctie, HDR en kan hij continu scherpstellen. Een zoeker kun je er los bijkopen (FDA-EV1MK).