Sony Cyber-shot DSC-TF1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony DSC-TF1 is een robuuste camera (waterdicht en schokbestendig) met 4 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 100 mm tele. Hij is 23mm dik en weegt 145 gram. De CCD-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 8 cm. In macrostand kun je scherpstellen vanaf 50 cm afstand. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, maar niet bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm en toont eventueel uitleg en hulplijnen. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De H200 heeft geen hdmi-uitgang om de opgenomen hd-films met monogeluid direct in volle kwaliteit op een hdtv af te spelen. Volgens Sony is de TF1 waterdicht tot 10 meter diepte en schokbestendig tot een val vanaf 1,5 m hoogte.