Sony Cyber-shot DSC-WX60

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony DSC-WX60 is een eenvoudige compactcamera met 10 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 200 mm tele. Hij is 23mm dik en weegt 123 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm heeft een lage resolutie en toont eventueel uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser is onbeweeglijk ingebouwd. De camera kan filmen in hd met stereogeluid.