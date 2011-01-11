Samsung SH100: fotograferen via wifi

Ook is het mogelijk om de Samsung SH100 via wifi te laten samenwerken met een (compatibele) Android-smartphone, zoals de Samsung Galaxy S. Daarmee kun je de Samsung SH100 op afstand bedienen en hem gebruiken als beeldzoeker.

Met de 'camera op afstand' kun je een groepsfoto maken waar de fotograaf zelf ook op staat. Op het scherm van de telefoon zie je hoe de foto er uit komt te zien en dan kun je afdrukken. Met de gps van de telefoon worden de foto's van een geografische locatie voorzien (geo-taggen).

Een andere mogelijkheid van wifi is het automatisch back-uppen van foto's naar je pc.

De Samsung SH100 heeft 14 megapixels, 5 keer optische zoom en een lcd-aanraakscherm van 3 inch. Het toestel is te koop vanaf maart en kost €200.