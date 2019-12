Review: Samsung Galaxy NX

Op de IFA hebben we de Samsung Galaxy NX al even bekeken en verslag gedaan van een aantal belangrijke aspecten. We hebben het toestel de afgelopen tijd wat intensiever gebruikt (in cobinatie met een 18-55 mm lens) en er meer ervaring mee opgedaan. Hieronder lees je de bevindingen.

Snel internet via 4G

De Galaxy NS biedt als een van de eerste camera’s 4G. Ons proefmodel werd geleverd met microsim-kaartje en snel mobiel internet. Heel erg snel zelfs. Het versturen van hoge resolutie fotobestanden via de mail ging zeer vlot. Een fijne toevoeging wat ons betreft. Of je na het ontvangen van de rekening van je provider nog zo blij bent, is een tweede. 4G is nog prijzig en het uploaden of verzenden van grote fotobestanden en filmpjes kost behoorlijk veel data.

Schermbediening

Op de Galaxy NX draait Android 4.2 (Jelly Bean). De camerabediening is te vinden in de app Camera. Zodra je daar op klikt zie je het zoekerbeeld met aan de randen een aantal functies, standen en de ingang in een hoofdmenu. Via een draairing op het scherm kun je kiezen voor verschillende standen: automatisch, halfautomatisch en allerlei voorkeuzemenu’s. Het geheel ziet er heel overzichtelijk uit en is goed te bedienen met je vingers. Op de body zit een draairing waar je zelf functies aan toe kan kennen. Er zijn 3 verschillende profielen mogelijk: ze geven je direct toegang tot de belichtingsinstellingen (diafragma, sluitertijd en iso-waarden). Zo kun je met de knoppen snel instellingen aanpassen.

De lens heeft een knopje (iFunction) om belichtingsinstellingen op te roepen. Door te draaien aan de lens pas je diafragma, sluitertijd etc. aan. Bedienen via het scherm gaat vlot, fotograferen ook.

Foto apps

Groot voordeel van Android op een camera is de toegang tot apps. Er staan er al een aantal voor geïnstalleerd op de camera. Ze staan in een apart tabblad genaamd Camera Studio. Het zijn foto apps, maar ook apps die handig zijn tijdens het fotograferen: Tripadvisor voor als je op reis bent en Dropbox om foto’s naar te uploaden. Een leuke app is Fotosuggestie: die toont beelden (van Panoramia) die gemaakt zijn in de nabije omgeving, op Google Maps. Ook aardig is Sphere: een app waarmee je panoramafoto’s in 360 graden kan maken. Het biedt ook een sociaal platform waarop foto’s zijn te delen met anderen, ook kun je andere Sphere-fotografen volgen. Voor meer foto-apps kun je uiteraard terecht in Google Play.





Fotokwaliteit

De fotokwaliteit is prima: foto’s (in jpeg) zijn kleurrijk, levendig en hebben veel contrast. Op het scherpe en heldere 4,8 inch-scherm zien je foto’s er prachtig uit, maar uitvergroot ook op een 27 inch-scherm zien de beelden er prima uit.

Bij weinig licht vertonen camera’s soms bij iso-waarden vanaf 800 of 1600 al storende ruis. Zo niet de Galaxy NX. Pas bij iso 3200 is er ruis zichtbaar als je volledig inzoomt. Het is mogelijk om de camera iso 25600 in te stellen, maar dat is niet aan te raden. Vanaf 12800 is er veel ruis zichtbaar (ook op kleiner formaat).

De foto hierboven is gemaakt bij iso 800, brandpuntsafstand 55 mm, en diafragma helemaal open (f5.6). De uitsneden zijn van foto’s met dezelfde brandpuntsafstand en diafragma, maar met verschillende iso-waarden. Uit de testresultaten (begin oktober online) moet blijken hoe het toestel op alle aspecten presteert.



Conclusie

De Samsung NX met Android is een spannende, volgende stap in de ontwikkelingen rondom 'verbonden camera’s'. Het toestel heeft een aantal hele goede punten: scherm, apps en snel mobiel internet. Het grote minpunt: de forse prijs...

Pluspunten

- Scherp en helder 4,8 inch-scherm

- Android 4.2 als besturingssysteem

- Foto-apps

- Snel mobiel internet (4G) mogelijk

Minpunten

- Duur toestel (€1500)

Verslag vanaf IFA elektronicabeurs

Op de IFA elektronicabeurs in Berlijn zijn er veel kruisbestuivingen tussen smartphones en camera's. Samsung had vorig jaar al de Samsung Galaxy Camera: een compact camera met 21 x zoom en Android, te bedienen zoals een smartphone. Eerder dit jaar kwam daar de Samsung Galaxy S4 Zoom bij: een smartphone met 10 x optische zoom. Voor meer gevorderde fotografen is er nu de Samsung Galaxy NX: een systeemcamera met Android 4.2 Jelly Bean.

Even voorstellen

De Galaxy NX heeft een 20 megapixels APS-C-sensor, een quadcore processor van 1,6 Ghz en 2 GB werkgeheugen. Hij heeft 16 GB intern geheugen, uit te breiden met een micro-sd card tot 64 GB. Op de camera zijn de lenzen van Samsung-systeemcamera's te gebruiken.

4G is aanwezig

Om foto's te kunnen verzenden en te internetten moet je de camera verbinden met wifi of mobiel internet. Het toestel heeft 3G en zelfs 4G; snel mobiel internet. Dat zie je niet vaak op een camera. Met gps zijn locatiegegevens te koppelen aan je foto's.

Apps en Lightroom meegeleverd

Het grote voordeel van een camera met Android is de grote hoeveelheid (foto-)apps. Er zijn verschillende apps voor fotobewerking en sociale media voorge ïnstalleerd. Voor meer keus, kun je terecht in Google Play. Bij de camera wordt Adobe Lightroom 5 geleverd; daarmee kun je foto's beheren en bewerken op een computer.

Schermbediening in plaats van knoppen

We probeerden het toestel even op de beurs. Hij voelt behoorlijk zwaar aan, maar ligt lekker in de hand door de grote handgreep. Aan de achterkant zit een groot 4,8 inch-lcd-scherm. Er zijn niet veel knoppen; het toestel laat zich vooral bedienen via het scherm, iets waar gevorderde gebruikers wellicht aan moeten wennen. Die vinden het meestal fijn om snel toegang te krijgen tot de belangrijkste belichtingsinstellingen.

Direct beschikbaar

De Samsung Galaxy NX is al sinds augustus te koop voor €1499. We hebben een proefexemplaar en zullen volgende week een eerste indruk publiceren. (Sinds 12 september is deze eerste indruk te vinden op deze webpagina onder het tablad Review: Samsung Galaxy NX)

6 september 2013