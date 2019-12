Samsung Galaxy NX: eerste systeemcamera met Android

Nieuws|Samsung introduceert de Galaxy NX, de eerste systeemcamera die is uitgerust met een Android besturingssysteem. Dit kondigde het bedrijf gisteren in Londen aan.

De Samsung Galaxy NX is de eerste compacte systeemcamera met verwisselbare lens, 3G/4G en Wifi. Daarmee heb je toegang tot Android-apps, zodat je je foto's via bijvoorbeeld Whatsapp meteen kunt delen met vrienden of als back-up kunt opslaan in Dropbox. De functie Photo Suggest beveelt fotolocaties in je omgeving aan. Deze en andere functies verken je via het besturingssysteem Android 4.2 Jelly Bean, net als op een smartphone.

Het apparaat beschikt over een 20,3 megapixel APS-C CMOS-beeldsensor. Verder is de kortste sluitertijd 1/6000 seconde, heeft een 1,6 GHz quad core processor en heeft een 4,8 inch scherm.

Vanaf augustus te koop

De adviesprijs van €1499 is vrij hoog voor consumenten, terwijl zij wel de beoogde doelgroep zijn voor deze camera. De nieuwe Samsung Galaxy NX is vanaf augustus te koop. Wij verwachten de testresultaten in oktober te publiceren.

Kruising camera en smartphone

Samsung experimenteert meer met kruisingen tussen camera's en smartphones. Zo maakte het elektronicabedrijf onlangs bekend dat het met een Samsung S4 Zoom komt, een smartphone met goede zoomfunctie. Ook bracht Samsung in november 2012 de Samsung Galaxy Camera op de markt. Wij schreven hierover een eerste indruk en namen hem mee in de test.