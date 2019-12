Eerste indruk|De Samsung NX Mini is een zeer compacte camera met verwisselbare lenzen. Hij is gemaakt voor beginnende fotografen die op zoek zijn naar betere fotokwaliteit, maar geen zin hebben om veel mee te sjouwen.

Samsung NX Mini: review

Samsung heeft een breed assortiment aan systeemcamera's zoals de Samsung NX met Android. De Samsung NX Mini onderscheidt zich door zijn zeer compacte formaat. Het is een ideaal toestel voor wie graag opstapt naar een betere camera.

Conclusie

De Samsung NX Mini is een zeer fraai cameraatje voor beginnende fotografen. Hij biedt mogelijkheden voor groei met zijn handmatige instellingen. Ook kun je fotograferen in het RAW-bestandsformaat. In combinatie met het bijgeleverde fotoprogramma Adobe Lightroom 5 kun je zo flink aan de weg timmeren.

Licht, maar topzwaar

De Samsung NX Mini is erg licht voor een toestel met verwisselbare lenzen. Hij weegt inclusief de 9-27 mm lens en batterij maar 291 gram. De lens maakt het systeem topzwaar: als je hem neerzet dan valt hij voorover. Hij voelt daardoor in de praktijk minder licht dan op papier. Samsung stelt op zijn website ergens dat je hem ‘eenvoudig meeneemt in je broekzak’. Dat is met lens zeker niet het geval. Je zult hem in je jaszak of tas mee moeten nemen, want ruimte voor een draagriempje is er niet.

Weinig knoppen

De Samsung NX Mini bedien je vooral via het aanraakscherm. Hij heeft maar een beperkt aantal knoppen. Dat maakt het toestel minder geschikt voor gevorderde gebruikers. Die vinden het vaak fijn om snel instellingen aan te kunnen passen. Je kunt de flitser bijvoorbeeld alleen uitzetten via het menu of het scherm.

Handmatig zoomen

Zoomen kan alleen met de hand en niet automatisch, zoals meestal bij digitale camera’s. In het begin gaat je hand elke keer naar de plek waar je een zoomknop verwacht. Je moet echter zelf draaien aan de lens, maar dat went gelukkig snel. Na wat oefenen gaat het lekker vlot en krijg je probleemloos je onderwerp in het juiste kader.

Selfies

Met de Samsung NX Mini maak je erg makkelijk selfies. Het enige wat je hoeft te doen is het scherm naar boven klappen. De camera schiet dan automatisch in de zelfportretmodus. Er zijn een aantal manieren om een foto te maken. Vooral de gezichtsherkenning is handig. Kies het juiste kader en de camera telt af. Hij drukt af zodra je lacht of knipoogt. Dat moet wel een ferme knipoog zijn want anders gebeurt er niks.

Draadloos delen

Het is fijn om bestanden draadloos uit te kunnen wisselen met je smartphone. Zo kun je onderweg je mooiste foto’s direct via je smartphone delen via internet. Het uitwisselen gaat het makkelijkst als je telefoon NFC (Near Field Communication) heeft. Je hoeft dan je telefoon alleen maar tegen de camera aan te tikken en ze zijn met elkaar verbonden.

Heeft je telefoon geen NFC (bijvoorbeeld een iPhone), dan is uitwisselen omslachtiger. Je moet dan eerst connectie maken met het wifi-netwerk tussen de camera en de telefoon. Dat netwerk verschijnt in de lijst met andere wifi-netwerken in de omgeving. Na het opgeven van een wachtwoord, kun je via de app Smart Camera foto's uitwisselen.

Het uitwisselen van je foto's en filmpjes gaat via een wifi-netwerkje tussen de camera en de smartphone. Het gaat razendsnel.

Fotokwaliteit

Met de Samsung NX Mini maak je prachtige foto’s, zowel bij daglicht als bij weinig licht (lees meer over de fotokwaliteit). Het is een flinke stap vooruit als je een smartphone of ‘gewone’ compactcamera gewend bent. Je kunt spelen met kleine scherptediepte waardoor je een mooie wazige achter- en voorgrond krijgt, terwijl het onderwerp scherp is.

Klik voor een grote afbeelding

Op de eerste foto is te zien dat je zo’n fraaie waas niet krijgt met een smartphone (de iPhone 5s). De tweede foto is genomen met de Mini en daarop zie je wel een mooie waas.

Vergelijk de Samsung NX Mini met 3 andere lichtgewicht systeemcamera’s uit onze test.

Wat is de Samsung NX Mini?

De Samsung NX Mini is een zeer compacte camera met verwisselbare lenzen. Hij is gemaakt voor smartphone fotografen en mensen met een 'gewone' compactcamera die op zoek zijn naar betere fotokwaliteit, maar geen zin hebben om veel mee te sjouwen.

Grotere sensor

De sensor van de Samsung NX Mini heeft een diagonaal van ongeveer 16mm. Dat is een stuk groter dan die van een smartphone: 5 of 6 mm diagonaal, en een 'gewone' compact camera: 7 of 8 mm diagonaal. In theorie moet dat zorgen voor betere fotokwaliteit. Andere compacte systeemcamera’s hebben meestal een nog grotere sensor: 22 tot 28mm diagonaal. Maar dat maakt ook de camera en de lenzen weer groter en zwaarder.

Foto’s delen

De Samsung NX Mini maakt het makkelijk om je foto’s en video’s te delen. Met Wifi-direct kun je bestanden direct overzetten naar je smartphone en tablet. Heeft je smartphone NFC (Near Field Communication) dan hoef je hem alleen maar tegen de camera aan te houden om ze met elkaar te verbinden.

Belangrijkste specificaties:

1 inch 20,5 MP BSI CMOS Sensor;

9-27mm lens (omgerekend naar kleinbeeld: 27 – 73 mm);

2,9 inch kantelbaar lcd-scherm;

NFC (Near Field Communication) en wifi;

Gewicht met lens en batterij: 158 gram;

Afmetingen zonder lens: 8,8 x 11,1 x 3,8 cm;

Inclusief Adobe Lightroom 5.

