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Smart cameraatje van Canon

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Tijdens de CES introduceerde Canon de Powershot N; een ‘Smart camera’ met kantelbaar aanraakscherm.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:14 januari 2013

PowerShot N

De Canon Powershot N ziet er opvallend uit met zijn rechthoekige metalen body (afmetingen: 78,6 x 60,2 x 29,3 mm). Aan de achterkant bevindt zich een 2,8 inch, kantelbaar aanraakscherm. De belangrijkste functies, zoals scherpstellen, bedien je met je vingers.

Verbonden
Het toestel heeft 8 keer zoom en een groothoek van 28mm. Foto’s en filmpjes zijn direct te delen via YouTube of Facebook. Je moet dan wel verbonden zijn met een draadloos netwerk (wifi). Met een gratis app van Canon zijn locatiegegevens via je smartphone te koppelen aan de  foto’s van je camera.

De Canon Powershot N wordt verkocht vanaf april en zal €330 kosten.

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