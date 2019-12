Smart cameraatje van Canon

De Canon Powershot N ziet er opvallend uit met zijn rechthoekige metalen body (afmetingen: 78,6 x 60,2 x 29,3 mm). Aan de achterkant bevindt zich een 2,8 inch, kantelbaar aanraakscherm. De belangrijkste functies, zoals scherpstellen, bedien je met je vingers.

Verbonden

Het toestel heeft 8 keer zoom en een groothoek van 28mm. Foto’s en filmpjes zijn direct te delen via YouTube of Facebook. Je moet dan wel verbonden zijn met een draadloos netwerk (wifi). Met een gratis app van Canon zijn locatiegegevens via je smartphone te koppelen aan de foto’s van je camera.

De Canon Powershot N wordt verkocht vanaf april en zal €330 kosten.